Konyaspor'dan 'gol anlatımlı' protesto

14 Mart 2020 Cumartesi, 20:29

Süper Lig’in 26’ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken ilk yarıdaki tartışmalı pozisyon maça damgasını vurdu.

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in şutunda top çizgiyi geçerken kaleci Harun tarafından çıkarıldı. VAR uygulaması ile pozisyon skora dönüşmeyince Konyaspor KUlübüresmi sitesinden pozisyonun görüntüsü ile birlikte şu sitemde bulundu:

"Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir."

NOTLAR



UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Göle, Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay, Ferdi ve Kruse yerine Harun, Jailson, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Rodrigues ve Zajc'e ilk 11'de forma şansı verdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Korkmaz, Malatya maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Serkan'ın yerine Ertuğrul Taşkıran'a ilk 11'de forma şansı verdi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır ve Max Kruse Konyaspor kadrosunda yer almadı. Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.



DEPREMZEDE AYAZ KONYA'DA



Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden kurtulan ve Akpınar Mahallesi’nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede minik Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın daveti üzerine Konya'ya geldi. Stadyumu gezen minik Ayaz'a Konya Store'den de çeşitli hediyeler verildi. Minik Ayaz, koronavirüs önlemleri çerçevesinde maçlar seyircisiz oynanacağı için Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyemedi.

İttifak Holding Konyasporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' tişörtleri ile çıktılar. Tribünlerde ise 'Hilalil gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tüm kahramlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.