Koop-İş Başkanı Alemdar: Çalışanların ekonomik ve sosyal hakları korunmalı

18 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Büro, Ticaret, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet gösteren ve IKEA, H&M gibi uluslararası mağazalar zincirlerinde örgütlü, TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, koronavirüs salgını nedeniyle AVM ve mağazalarda çalışan işçilerin büyük risk altında olduklarını belirtti. Acil önlem alınması gerektiğini savunan Alemdar, “Günde on binlerce insanın bir araya geldiği AVM’lerde önlemler en üst düzeyde alınmalı. AVM ve mağazalarda çalışan işçiler gerek kendi mağazalarındaki gerek diğer mağazalardaki çalışanlarla bir arada olmaya mecbur bırakılmakta, yetmezmiş gibi mağazalarına gelen yüzlerce müşteriyle de yakın temasta olmak zorunda kalıyor” dedi.

YASALARA AYKIRI

Çalışanların istekleri dışında yıllık izne veya ücretsiz izne çıkarıldığını, kimi çalışanların da çalışma süresinin düşürüldüğünü ve ücretlerinden kesinti yapıldığını söyleyen Alemdar, bunun kabul edilemez olduğu kadar yasalara da aykırı bir durum olduğunu dile getirdi.

Alemdar, koronavirüs salgını dolayısıyla AVM çalışanlarının büyük risk altında olduğunu belirtti, “İşçiden fedakârlık bekleniyorsa işverenden de beklenmeli” dedi.

İNİSİYATİFE BIRAKILAMAZ

Alemdar yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

- AVM’lerin salgın döneminde vardiya sayısını azaltmayı mağazaların ve AVM’lerin inisiyatifine bırakmak doğru değil.

- AVM ve mağazalarda çalışan işçiler için kolayca ulaşılabilecek yerlerde ve yeterli miktarda el dezenfektanı bulunmalı.

- İhtiyaç halinde çalışanların maske takmasının sağlanması ve çalışanların koronavirüsten korunma yolları hakkında detaylıca bilgilendirilmesi gerekiyor.

- Mağazalara gelen müşteriler de el dezenfektanı, maske gibi malzemeler kullanmaya teşvik edilmeli.

- Çalışanların istekleri dışında yıllık izne veya ücretsiz izne çıkarılıyor. Bu kabul edilemez. Yapılan kesinlikle yasalara aykırı bir durum.

UFUKTA İZİN YA DA İŞSİZLİK VAR

Salgın başladıktan sonra alınan önlemler, bazı işkollarında hemen izin ya da işsizliği gündeme getirdi. Okulların tatil edilmesiyle okul servis çalışanları, hostes ve şoförler hemen idari izinli sayıldı. Özel kurumlardaki öğretmenlerin bu dönem için ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin durum ise hâlâ belirsiz...

Sokağa çıkışların zorunlu haller dışında tercih edilmemesi ve başta sinema, tiyatro ve konser salonları ile pek çok eğlence mekânlarının kapanması, buralarda çalışan emekçiler için eve ekmek götürememesi olarak gündeme geldi. İstanbul’da eğlence mekânlarının yanı sıra tarihi mekânlar bile müşterisiz kalınca, çalışanlar için de tehlike çanları çalmaya başladı. Sürecin uzaması halinde, çalışmama halinin hem emekçi hem de işyeri sahibi için sorun yaratacağı hatırlatıldı. İşçi temsilcileri, önlemlerin şimdiden alınması ve faturanın emekçiye kesilmemesini istedi.