Köpek saldırısına uğrayan çocuktan üzen haber
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (6), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi. Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Davut'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
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