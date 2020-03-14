Korkmaz: VAR hakemi hata yapamaz

14 Mart 2020 Cumartesi, 22:50

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmalarına karşın hakem Hüseyin Göçek’i eleştirdi.

Bülent Korkmaz şöyle konuştu: "Skubic'in kırmızı kartı ve Ömer Ali'nin kafa şutunda çizgiyi geçen pozisyon... Goldü bence. Bu maç şampiyonluk maçı olsa ne olacaktı? Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz, hata yapma lüksü yok. Oyuncularımı kutluyorum. 11'e 11 oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yoktu, 9 kişi kaldıktan sonra karambole döndü. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan gol yemeden maçı kazandık, böylesi daha anlamlı oldu.