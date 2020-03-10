Korkutup köleleştirmek istiyorlar

10 Mart 2020 Salı, 06:00

İYİ Parti milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’e destek için gazete binası önünde basın açıklaması yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Ağırel, onurlu bir gazetecidir. Özgür bir basın, gerçek ve susturulmayan bir medya için sonuna kadar mücadele vereceğiz” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu, Ahat Andican, Ümit Beyaz, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile 39 ilçe başkanı ve partililerden oluşan kalabalık bir grup Yenibosna’daki Yeniçağ gazetesi önünde toplandı. “Özgür basın susturulamaz”, “Adalet yalıdan yönetilemez”, “FETÖ gitti PETÖ geldi” yazılı dövizleri taşıyan partililer “Murat Ağırel tutuklanamaz” sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan Buğra Kavuncu, “Murat’ın tutuklanma şekli, yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır. Aklın almayacağı bu hukuk skandalının arkasında, yolsuzluklarla savaşan Ağırel’in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır? Yoksa kurumsal yapısı çökertilen ülkemizin mahkemeleri, işini gerektirdiği şekilde yapamamakta mıdır?” dedi. Özgür bir medya için mücadele vereceklerini belirten Kavuncu, “Sustukça sindiriyorlar, korkutuyorlar ve köleleştirmek istiyorlar. Herkes için adalet diyorsak artık susmayacağız” ifadelerini kullandı. Kavuncu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’a selamlarını gönderdi.

Murat Ağırel’in babası Sadık Ağırel ise “Oğlumla iftihar ediyorum. O hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Yasal bir karar olduğunu düşünmüyorum. Taraflı bir karar verildi” dedi.