Korona günlerinde kâr

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul’da koronavirüs semptomu olan Dilek (43) ile Hüseyin Güven (44) çiftine, üç hastaneye gitmelerine rağmen test yapılmadı. Durumlarının kötüleşmesi üzerine gittikleri özel hastanede testleri pozitif çıkan ve tedavileri yapılan Güven çiftine SGK’nin “koronavirüs tedavisinde ücret alınmayacak” tebliğine karşın 12 bin 500 TL’lik fatura çıkarıldı.

Dilek Güven, “Eşimin ateşi 39 dereceyken uzaktan bakarak ‘Hastaneye gelmeyin’ dediler. 4-5 gün hastane bulmak için uğraştık. SGK ve özel sağlık sigortamız olmasına rağmen 12 bin 500 TL para ödedik, paramız olmasaydı demek ki ölecektik” dedi.

YATAK PARASI DEDİLER

Son olarak Gaziosmanpaşa’daki bir özel hastaneye gittiklerini ve teşhisin burada konulduğunu anlatarak şöyle konuştu: “Eşimin artık eli ve ayağı tutmamaya başladı. Orada tomografisi çekildi. Hastalık teşhisi burada konuldu, eşimin ciğerlerini sarmıştı, benim de belli bir kısımda olduğunu söylediler. Eşim özel sağlık sigortasıyla, ben de SGK’den muayene oldum. Bir gün sonra da Covid testi pozitif denildi. Özel sigorta masraflarımızı karşılamadı. Tedavinin ücretsiz olduğunu, bakanlığın açıkladığını söylememe karşın ‘yatak parası’ alıyoruz diyerek masraf aldılar. Özel sigorta hastaneye, hastane özel sigortaya topu atıyor. ” Güven çifti Maliye Bakanlığı’na ve SGK’ye şikayette bulunduklarını belirtti.

ÖNCE PARA SONRA TAHLİL

Resmi Gazete’de özel hastanelerde koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil sağlık hizmeti kapsamına alınmasına ilişkin yayımlanan genelgeden bir gün sonra öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle bir özel hastanenin yolunu tuttuk.

Acilden giriş yaptığımız hastanede önce belirtileri sordular, sonra kasaya yönlendirdiler. Günün sonunda 2 kişi için muayene, bilgisayarlı tomografi ve kan testine toplam bin 256 lira ödedik. Muayene ücreti ödememizin ardından uzman bizi muayene ederek “Koronavirüsten şüphelenmedim ama belli de olmuyor. Bir bilgisayarlı tomografi çekelim ve kan tahlili yapalım” dedi.

2 kişi için bilgisayarlı tomografi ve kan testine toplam 966 lira ödedik. Toplamda bin 256 lira ödemiş olduk. Kasadaki görevliye genelge hakkında bilgi vererek “testler ücretsiz değil miydi” diye sorduğumuzda “Sadece covid testi ücretsiz” yanıtını aldık. Hastaneden eve döndükten bir gün sonra gelen faturada koronavirüsten hiç bahsedilmiyor, ödediğimiz paranın karşısında ise “ayakta tedavi gelirleri” yazıyordu.