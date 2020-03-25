Korona günlerinin sessiz kahramanları sahada

25 Mart 2020 Çarşamba, 11:12

Geçtiğimiz aylarda Çin’de başlayan ve tüm dünyayı saran Covid-19 salgını, etkisini artırarak devam ediyor. Salgına karşı, dünya çapında alınan önlemler arasında sokağa çıkma yasağı ve gündelik hayata kontrollü erişim başı çekerken, sağlık, gıda ve iletişim gibi hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İletişim ve ödeme sistemlerinde altyapının devamı, hayatın kesintisiz biçimde devam etmesi hayati bir önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen sistem entegratör ve saha hizmetleri firmalarından Teknoser, 800’ü aşkın çalışanıyla hayatın devam etmesini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunuyor.

Görünmez kahramanların şu an Türkiye’nin hayatına devam edebilmesi için sahada çalıştıklarının altını çizen Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, “Dünyayı etkisi alına alan Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, gündelik hayatın devamlılığını sağlamayı en önemli toplumsal sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Şu an interneti bu kadar rahat kullanabiliyorsak, POS makineleri kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa, sağlık sistemindeki dijital sistemler aksamıyorsa bunun arkasında görünmez kahramanlar var. Bu sistemlerin altyapısını sağlayan 800’ü aşkın çalışanımızın yalnızca yüzde 10’u evden çalışıyor. Geriye kalan tüm ekiplerimiz, dijital sistemlerin doğru çalışması için sahada büyük gayret gösteriyor” dedi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Yerli ve milli teknolojileri geliştirmenin dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra, bu tür kriz dönemlerini atlatmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İnan, “Yerli ve milli teknolojiler ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor, ancak bu teknolojileri ve ürünleri entegre edecek, servisini sağlayacak yerli ve milli entegratörlerin de yeterli güce sahip olması gerekiyor. Biz bu alandaki boşluğu yüzde 100 yerli ve milli bir şirket olarak doldurmak için her gün kendimizi daha fazla geliştiriyor ve daha çok yatırım yapıyoruz” dedi.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Teknoloji altyapısının kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden İnan, “Tüm dünyaya yayılan, hayatı neredeyse durma noktasına getiren bu dönemi ülke olarak az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Teknoser ailesi olarak bu sürecin ülkemizi asgari seviyede etkilemesi ve insanların hayatına kesintisiz bir şekilde devam etmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.







