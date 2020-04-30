Korona kan stoklarını eritti

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Koronovirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma ve kısıtlama kararları kan bağışı oranlarında önemli düşüşe sebep oldu.

Kızılay’ın kan stoklarının 100 bin üniteden 30 binlere kadar düştüğünü açıklayan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, özellikle onkoloji, talasemi ve lösemi hastaları için acil kan ihtiyaçları olduğunu kaydederek yurttaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Dr. Kınık, “Normalde günlük 5 bin ünite kan toplarız ama şu an 2 bin - 2 bin 500 gibi kan topluyoruz. Yurttaşların kan bulma sorunu yaşamaması için Kızılay’ın stoklarının artırılması gerek” dedi.

KIZILAY’DAN SMS

Koronavirüs döneminde uçuşların kısıtlanmasının da kendilerini etkilediğini anlatan Kınık, “Özellikle THY her gün bizim kanlarımızı taşırdı. Onlar kesilince bu şehirler arası dayanışma da ortadan kalktı” dedi.

Sokağa çıkma yasağında bağışçılarının kendilerine Kızılay’dan gelen SMS’i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebileceğini kaydeden Kınık “Bu bir milli dayanışmadır. Kızılay mobil TIR’lar ve otobüslerle şehir meydanlarında kan almaya devam ediyor. Kızılay’ın kanver.org sitesi üzerinden vatandaşlarımız randevu da alabilirler ve gittiklerinde beklemeden işlemleri yapılabilir” diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle yurttaşların kan bağışına ilişkin kaygılarının olduğunu anlatan Kınık, “Bu kaygılar yersiz. Hastalığın kan yoluyla bulaşmadığını, damlacık yolu enfeksiyonuyla bulaştığını biliyoruz. Kan vermenin herhangi bir şekilde korona bulaşması gibi olumsuz bir etkisi yok” dedi.

ÇAĞDAŞ DEĞİL

Sokağa çıkma yasağı günlerinde acil ameliyatlarda kan bulma sıkıntıları yaşandığı konusunda şikâyetler olduğunu anımsattığımız Kınık, “Bazı kan ürünlerinde, hastanelerin zamanında talep etmemesi gibi sebeplerden aksaklıkların olduğunu ben de duyuyorum.

Bu durumda hemen müdahale ediyoruz. Yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan ve 9 milyon ünite kan bileşenini alıp Türkiye çapında 1300 civarında hastaneye her gün ulaştırıyoruz.

Ameliyat olacak hasta yakınlarına sıkıntıları varken ‘gidin kan bulun’ demek çok çağdaş bir yaklaşım değil” diye konuştu.

PLAZMA ARAMAYIN

Sosyal medyadan plazma aranmasına gerek olmadığını kaydeden Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını ve ihtiyacı olan hastalara gerekli immun plazma bileşenlerinin gönderildiğini söyledi.