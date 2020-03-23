Korona nedeniyle oteller kapanmaya başladı
Koronavirüs salgınına bağlı tedbirler kapsamında oteller faaliyetlerine ara verme kararı almaya başladı.
Koronavirüs salgınına bağlı tedbirler kapsamında oteller faaliyetlerine ara verme kararı almaya başladı.
Yeni Gimat GYO KAP'a yaptığı açıklamada, portföyündeki CP Ankara Oteli'nin bugürden itibaren altı hafta süreyle kapatılacağını duyurdu.
KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, Bera Holding Konya'da şehir oteli olarak faaliyet gösteren Bera Konya Oteli'nin misafir kabulüne ara verdiğini duyurdu.
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