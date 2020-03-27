'Korona pozitif çıktığı halde eve gönderdiler: Apartmandaki bütün komşularda semptom var!'

27 Mart 2020 Cuma, 10:15

İddialara göre; İstanbul’da yaşayan Mustafa Uluç isimli yurttaş, koronavirüs testi pozitif çıktığı halde ‘yer yok’ gerekçesiyle eve gönderildi, ancak hastanede yatışı sağlanmış gibi gösterildi. Daha sonra durumu kötüleşen Uluç, hastaneye yatırıldı ancak artık ailenin tamamında ve apartmandaki diğer komşularda da semptomlar görülüyor.

Tunca Öğreten’in DW Türkçe’de yer alan haberi şöyle:

Eşref Uluç 24 yaşında. Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi. Babası, annesi ve büyükannesi ile birlikte İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşıyor.

İLK BAŞVURU: TEST YAPILMADAN GÖNDERİLDİ

46 yaşındaki emekli babası Mustafa Uluç, geçen pazar gecesi rahatsızlanır. Eşref ve 43 yaşındaki annesi A.U. öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar nedeniyle Covid-19’dan şüphelenir ve Mustafa Uluç’u Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürürler. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Mustafa Uluç, görevli doktorların semptomları yetersiz bulması nedeniyle Covid-19 testi yapılmaksızın eve gönderilir.

İKİNCİ BAŞVURU: TEST POZİTİF ÇIKTI, EVE GÖNDERİLDİ

Ailesiyle birlikte eve dönen Uluç, bir sonraki gece daha da ağırlaşır. Aile bu kez Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yolunu tutar. Burada semptomları Covid-19 için yeterli görülen Uluç’un tomografisi çekilir, test yapılır. Testin sonucu pozitif çıkar. Ancak bu defa da yetkililer aileye hastanede boş oda olmadığı için Uluç’un yatışını sağlayamayacaklarını, arzu ederlerse hastanede bekleyebileceklerini söyler. Doktorların sunduğu ikinci alternatif ise Uluç’un kendini evde karantinaya alabileceği yönünde olur. Aile bir süre hastane koridorlarında bekler. Saatler ilerledikçe Mustafa Uluç bu duruma dayanamaz ve evine dönmeye razı olur.

HASTANE KAYITLARINDA ‘YATAN HASTA’ OLARAK GÖRÜNDÜ

Üniversitesi öğrencisi Eşref Uluç, doktorlar tarafından yazılan reçeteyi ve Covid-19 pozitif babasını alarak çaresiz bir şekilde gece 2.30’da eve döner. Sabah olduğunda reçetedeki ilaçları temin etmek için soluğu eczanede alan anne Uluç, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine ait kayıtlarda eşi Mustafa Uluç’un hastanede yattığını görür. Öyle ki sabaha karşı eve gönderilen Uluç hastane kayıtlarına yatan hasta olarak geçirilmiştir.

DW Türkçe’ye konuşan 24 yaşındaki veterinerlik fakültesi öğrencisi Eşref Uluç, test neticesinde babasında Covid-19 virüsü tespit edilmesine karşın eve gönderilmelerine anlam veremediğini söylüyor. Uluç sözlerine şöyle devam ediyor: "Biz veterinerlik fakültesinde böyle bir ihmal ve hatayı kediye, köpeğe dahi yapmıyoruz."

ÜÇÜNCÜ BAŞVURUDA YATIŞ VERİLDİ

Takvim 25 Mart Çarşamba akşamını gösterdiğinde Mustafa Uluç’un durumu daha da ağırlaşır. Nefes alamaz, durmaksızın öksürür. Daha da kötüsü evin 70 yaşındaki büyükannesi Aynur Uluç’ta da Covid-19 semptomları gözükmeye başlar. Yaşlı kadın nefes darlığı çekmektedir. Genç Eşref 112 Acil Servis’i arayıp durumu anlatır. Ekipler kısa süre sonra kapıdadır. Mustafa ve Aynur Uluç ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürülür. Yapılan tetkiklerin ardından Mustafa Uluç’un derhal hastaneye yatışı sağlanır. Benzer semptomlar görülmesi nedeniyle büyükanne Uluç’a da Covid-19 testi yapılır. Sonuç ise pozitiftir. Büyükanne de bir başka odaya yatırılır ve tedavisine başlanır.

APARTMANDAKİ HERKESTE SEMPTOM VAR!

Eşref Uluç yaşadıklarını anlatırken konuşması sık sık öksürük nedeniyle kesiliyor ve "Sağlığınız nasıl?" sorumuza şu yanıtı veriyor: "Annemde de, bende de Covid-19 semptomları var. Sadece bizde değil. Oturduğumuz apartmanda dokuz kişi yaşıyor ve herkeste benzer rahatsızlıklar var. Büyük ihtimalle hepimiz virüsü kaptık, pozitifiz."

Uluç’ın anlattıklarına göre sağlık görevlileri Avcılar’daki apartmana gelerek tüm sakinlere test yapacaklar. Belki de hastanenin ihmali nedeniyle dokuz kişinin daha testi pozitif çıkacak.