Korona salgınının çıkış yeri Vuhan'daki biliminsanları duyurdu: Yeni vaka yok, ışığı gördük!

19 Mart 2020 Perşembe, 11:55

Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Vuhan'daki Çinli otoriteler, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, şehir ve çevresinde rapor edecek yeni koronairüs vakası olmadığını duyurdu. Sağlık Komisyonu üst müfettişi Jiao Yahui, “Bugün, bu kadar yoğun çabadan sonra şafağı gördük” dedi. Jiao, birkaç gün içinde gözlenen düşüşün kontrol ve tıbbi tedavi yöntemlerin iyi çalıştığını gösterdiğinin altını çizdi.

YENİ VAKALARIN TAMAMI YURT DIŞINDAN

AP'den Ken Moritsugu ve Nick Perry'nin haberine göre, Vuhan'dan gelen yeni bilgiler, virüsle savaşan ülkeler için bir umut ışığı olurken, yayılmayı durdurmak için alınan sıkı önlemler konusunda da ciddi birer ders niteliğinde. Vuhan, salgının çıkış noktasıydı ve binlerce kişi aceleyle inşa edilmiş hastanelerde ağır bir tedavi sürecine girdi ya da öldü. Ancak Çinli yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, bir önceki gün kaydedilen 34 yeni vakanın tamamının yurt dışından geldiğini bildirdi. Vuhan veya Hubei eyaletlerinde bugün yeni bir vaka bildirmemiş olsa da, Çin genelinde sekiz ölüm daha kaydedildi.

SIKI KONTROL HAFİFLETİLECEK

Vuhan, Ocak ayından bu yana sıkı bir denetim ve kontrol altında. Yetkililer, seyahat kısıtlamalarını hafifletmek için harekete geçiyorlar, ancak şimdilik sadece Hubei eyalet merkezindeki kontrol noktaları kaldırılacak. Mevcut durumda sadece özel izinleri olanların Vuhan'a giriş çıkış yapmalarına izin veriliyor.

Çin Mühendislik Akademisi üyesi Li Lanjuan'a göre, yoğun denetim ve kontrol, ancak önümüzdeki ay, iki ardışık hafta boyunca başka bir hiçbir vaka rapor edilmemesi durumunda kaldırılacak.

DÜNYA GENELİNDE 218 BİN KİŞİYE BULAŞTI

Koronavirüs dünya çapında 218.000'den fazla insana bulaştı ve bu vakalardan 8.800'ü yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler krizin dünya çapında yaklaşık 25 milyon iş kaybına yol açabileceği konusunda uyardı.

Çin hala en fazla sayıda vakaya sahip olmasına rağmen, hastalarının çoğunu iyileştirerek krizde önemli bir aşama kaydetti.