Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan Yanomami kabilesinde görüldü!

09 Nisan 2020 Perşembe, 13:06

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden koronavirüs, bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor. Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista’daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

“YERLİLER KONUSUNDA ÜÇ MİSLİ DİKKAT ETMELİYİZ”

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Yanomamiler arasındaki koronavirüs vakasını doğruladık. Bu çok endişe verici. Yerliler konusunda üç misli dikkat etmeliyiz. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda” dedi.

Mandetta hükümetin salgına karşı savunmasız yerli halklar için bir saha hastanesi inşa etme planı olduğunu da aktardı.

Brezilya'nın Globo gazetesi de ülkedeki yerli halklar arasında en az 7 koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. 300’den fazla etnik gruptan yaklaşık 800 bin yerli nüfusa sahip Brezilya’da bir hafta önce Kokama etnik grubundan 20 yaşındaki bir kadına da koronavirüs pozitif teşhisi konmuştu.

SITMA VE KIZAMIK GİBİ HASTALIKLARDAN DA ETKİLENMİŞLERDİ

Yüzlerini sürdükleri boyalar ve taktıkları piercinglerle tanınan Yanomamilerin sayısının yaklaşık 27 bin olduğu belirtiliyor.

20. yüzyıla kadar dış dünyadan büyük oranda izole bir hayat süren Yanomamiler 1970'li yıllarda sıtma ve kızamık gibi hastalıklar nedeniyle de büyük zarar görmüştü.

Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yerli halklar dışarıdan gelen hastalıklara karşı özellikle savunmasız. Çünkü dışarıya kapalı oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine bu hastalıklara bağışıklık geliştirmiş olmuyorlar.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'na göre ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı çarşamba günü yaklaşık 16 bine ulaştı. Hastalık nedeniyle 133 kişi de hayatını kaybetti.