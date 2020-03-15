Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Almanya’dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.
Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5
yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri
görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil
servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada yapılan ilk
tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması
için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu
öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber
verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca
sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne
götürülerek gözetim altına alındı.
Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.
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