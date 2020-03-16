Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30’da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2020 Pazartesi, 11:59

Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. 



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