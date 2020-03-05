Koronavirüs (Covid-19): İran'da virüs nedeniyle okullar tatil edildi

05 Mart 2020 Perşembe, 14:52

AFP Başkent Tahran'da itfaiyeciler Koronavirüs'e karşı ilaçlama yapıyor

İtalya'dan sonra İran'da da koronavirüs nedeniyle bütün okullar ve üniversitelerin kapatıldı. İran yetkilileri, okulların 20 Mart'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Bu tarih İran'da kabul edilen Celali takvimine göre yıl sonuna denk geliyor ve alınan karar tatillerle birlikte okulların Nisan başına kadar kapalı olması anlamına geliyor.

İran Sağlık Bakanı Said Namaki, "İnsanlar bunu bir tatil fırsatı olarak görmesin. Herkes evde kalmalı ve uyarıları ciddiye almalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cahanpur da Son 24 saat içinde yapılan testler ile 591 yeni vaka daha tespit edildiğini, ülke çapında şu ana kadar virüse yakalananların sayısının 3513 olduğunu söyledi.

Yine son 24 saat içinde İran'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı, 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 107'ye çıktı.

İran'da hastalığın en etkili olduğu bölgeler başkent Tahran ile güneyde Şiiler için kutsal olan Kum kenti ve çevresi.

Yetkililer salgının hızlı yayılışını durdurmak amacıyla önlemler açıklamaya başladılar. Okulların kapatılması kararı dışında, spor karşılaşmaları da askıya alındı ve çalışma saatlerinde kesinti yapıldı.

Fakat virüs İran'ın 31 vilayetinden 30'unda görülmüş durumda.

EPA Tahran'da halk Devrim Muhafızları tarafından dağıtılan bedava sıvı dezenfektandan almak için kuyrukta

Koronavirüs salgınında bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı yardımcıları da dahil önde gelen bazı hükümet görevlilerinin de hastalandığı açıklanmıştı.

Önceki gün Parlamento ile Muhafızlar Konseyi arasında uzlaştırma görevi yapan bir danışma konseyinin üyesi Muhammed Mir Muhammedi'nin Covid-19'dan öldüğü açıklandı.

İtalya'da durum

Avrupa'da ise hastalığın en çok görüldüğü ülke İtalya.

İtalya'da dün açıklandığı üzere bugünden itibaren okullar 15 Mart'a kadar kapandı. Eğitim Bakanı Lucia Azzolina bu sürenin ihtiyaç halinde uzatılabileceğine işaret etti.

Ülkede şu ana kadar virüse yakalananların sayısı 3 bini aşıyor.

ABD'de California alarmı

ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette olağanüstü hâl ilan edildi.

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ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı da bu son ölümle 11'e yükseldi.

Yetkililer, Sacramento kenti yakınlarındaki bir hastanade ölen 71 yaşındaki hastanın başka sağlık sorunları olduğunu ve bir yolcu gemisinde bulunduğunu söylediler.

California'da hayatını kaybeden hastanın, virüsü San Fransisco'dan Meksika'ya giden bir yolcu gemisinde kaptığına inanılıyor.

ABD'de şu ana dek 16 eyalette, 150 Covid-19 vakası bildirildi.

Dünya genelinde ise 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 92 bin vaka bulunuyor. Yine çoğu Çin'de olmak üzere 3 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

ABD'deki 11 ölümün 10'u Washington eyaletindeydi, ancak Teksas ve Nebraska eylaetlerinde de vakalar görüldü.

Washington ve Florida eyaletleri de virüsün yayılmasını önlemek için haftasonu olağanüstü hâl ilan etmişti.