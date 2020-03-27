Koronavirüs Demirören Medya Grubu'nda sıçradı: Çalışanın testleri pozitif çıktı!
Dünyada etkisini artıran koronavirüs, TRT'nin ardından Demirören Medya Grubu'nda da görüldü. İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.
Demirören Medya Center'ın stüdyo bölümünde çalışan kadın güvenlik görevlisiyle Kanal D'nin Stüdyo Cafe olarak adlandırılan kafeteryasında görev yapan ablasının koronavirüs testi pozitif çıktı. İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.
ÇALIŞANLAR YÖNETİMİ SUÇLADI
Demirören Medya Grubu çalışanların yaşanan bu gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu ve yönetimi yeterli tedbirleri almamakla suçladıkları belirtiliyor.
DİSK BASIN İŞ, DEMİRÖREN MEDYA'YA SESLENDİ
İstanbul Bağcılar’daki Demirören Yayın Holding binasında bir kantin çalışanının ve bir güvenlik görevlisinin Koronavirüs (kovid-19) teşhisiyle müşahedeye alındığı iddialarına ilişkin DİSK Basın İş açıklama yaptı.
Yüzlerce çalışan çay, tost gibi ihtiyaçları için kantini kullanıyor, insan trafiğinin çok yoğun olduğu bir alan olması bulaşı ihtimalini de yükseltiyor. Buna rağmen sadece kantin bölümü kapatıldı. Yüzlerce gazeteci, teknik eleman, yönetici aynı binada hala çalışmaya devam ediyor" denilen açıklamada, kantinin kapatılmasının yeterli olmayacağı, gereken tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.
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