Koronavirüs için komisyon

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Toplantıda CHP’nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile sağlıkçı milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Sağlık kökenli milletvekilleri grup toplantısının ardından bir araya gelerek ilk toplantıyı da TBMM’de yaptı.

CHP’DE KURULTAY ÖNCESİ SON PM

CHP’de 28-29 Mart’taki 37. olağan kurultay öncesinde bugün genel merkezde son Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Toplantıda kurultayda sunulacak “Parti Meclisi Çalışma Raporu” ele alınacak. CHP’de ayrıca koronavirüs salgınının Türkiye’deki yayılma seyrine göre kurultayın nisan ya da mayıs ayının sonuna bırakılması ya da yalnızca delegelerin katılımıyla genel merkezde yapılması olasılıklarının da değerlendirildiği belirtildi.