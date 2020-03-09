Koronavirüs, Kıbrıs Rum Kesimi'nde tespit edildi

09 Mart 2020 Pazartesi, 20:46

Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği duyuruldu. Hastalardan birinin kısa süre önce İtalya'dan ülkeye döndüğü diğerinin ise İngiltere'den geldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklamada ise koronavirüsünün pandemi haline gelme ihtimalinin oldukça yükseldiğine dikkat çekildi.

Çin’de 2019 yılının son günlerinde başlayan ve yaklaşık 3 ay içinde Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kaynaklı kriz büyümeye devam ediyor. Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görülen iki vakayla Türkiye’nin bütün komşularında virüs tespit edilmiş oldu.

BİRİ İTALYA, BİRİ İNGİLTERE’DEN

Rum yönetimindeki vakalardan birinin kısa süre önce Kuzey İtalya’dan ülkeye döndüğü bildirildi. Diğer hastanın ise İngiltere’den ülkeye geldiği belirtildi. KKTC sınırında tedbirler artırılırken AB’nin diğer ülkelerinde de tablo gittikçe kötüleşiyor.

ALMANYA’DA İLK ÖLÜMLER DUYURULDU

Almanya’daki koronavirüs vakalarından ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte AB içerisinde ölümlerin yaşandığı ülke sayısı 4’e çıkmış oldu.

İspanya’da ise virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 28’e ulaştığı bildirildi. İngiltere’de ise virüs kaynaklı 4. ölüm gerçekleşti. Slovakya hükümeti tarafından açıklanan tedbirlere göre ülkede yapılması planlanan spor ve kültürel etkinlikler 14 gün süreyle iptal edildi. Öte yandan Amerikalı şarkıcı Madonna’nın Paris’te katılacağı gösterinin de iptal edildiği belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: PANDEMİ İHTİMALİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, virüsün dünyadaki son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedros, virüsün artık bir pandemi durumuna gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtti. İtalya’nın aldığı ciddi tebirleri desteklediklerini bildiren Tedros, alınan tebirlerin yayılmayı azaltmasını umduklarını ekledi.