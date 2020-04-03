Koronavirüs nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı. Süresi gelen araç muayenesini 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 günde yapabilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.
Video Haberler
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz
- Turizm kenti başkanlarıTdan ortak çağrı “Evinizde kalın”
- Koronavirüse rağmen patrondan çalışacaksınız tehditi
- İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?
- Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım