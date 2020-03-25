Koronavirüs nedenli en genç ölümlerden biri gerçekleşti
İngiliz medyası, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 21 yaşındaki Chloe Middleton’ın kronik hastalığı olmadığı ve sağlıklı olduğu belirtilmesine rağmen, yaşamını yitiren en genç kişi olduğunu duyurdu.
İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki High Wycombe kentinde yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İngiliz medyası, Chloe’nin kronik hastalığı ya da sağlık problemi olmamasına rağmen virüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç kişi olduğunu duyurdu. Genç kadının annesi Diane Middleton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun sadece 'bir virüs' olduğunu düşünenler tekrar düşünün. Bu virüs 21 yaşındaki kızımın canını aldı" ifadelerini kullandı.
DSÖ’DEN GENÇLERE UYARI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüs hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Ghebreyesus, "Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.
İNGİLTERE’DE 423 ÖLÜ, 8 BİN 167 VAKA
İngiltere’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 8 bin 167 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 423’e yükseldi.
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