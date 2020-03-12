Koronavirüs o ülkede futbolu durdurdu

12 Mart 2020 Perşembe, 14:11

Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları arka arkaya iptal edilirken, Avrupa'nın en renkli liglerinden İspanya'da spor bakanlığı La Liga'yı askıya alma kararı aldı.

İkinci bir karar kadar lig ve kupa maçları İspanya genelinde oynanmayacak.