Koronavirüs o ülkede futbolu durdurdu
İspanya 1. Ligi La Liga'da maçlar askıya alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları arka arkaya iptal edilirken, Avrupa'nın en renkli liglerinden İspanya'da spor bakanlığı La Liga'yı askıya alma kararı aldı.
İkinci bir karar kadar lig ve kupa maçları İspanya genelinde oynanmayacak.
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