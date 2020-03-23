Koronavirüs salgını Çinlilerin tutum ve davranışlarını nasıl değiştirdi?

23 Mart 2020 Pazartesi, 22:08

Hollanda merkezli Glocalities araştırma şirketi, salgının başından bu yana, 'küresel güven ve değerler araştırması' kapsamında, Çin'de veri topluyor. Kurumun yayınladığı veriler ise yaşamları adeta durma noktasına gelen on milyonlarca Çinlinin davranışlarındaki muhtemel değişikliklere ışık tutuyor.

DÜZEN VE İNŞA

23 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında, 2,022 Çinli arasında gerçekleştirilen çevrimiçi anketin sonucunda varılan bulgulara göre:

- Artık insanlar görgü kurallarına geçmişe kıyasla çok daha fazla önem veriyor

- Bireysel davranışlar yadırganıyor

- Düzen ve inşa arzusu arttı

- Eğitim ve kurumlara duyulan güven arttı

- Krizin çözümüne katkıda bulunanlar takdir ediliyor

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Reuters'ın haberine göre, Glocalities araştırma direktörü Martijn Lampert anketle ilgili olarak, koronavirüs salgını sırasında yitirilenlerin acısını, trajedisini ve tüm dünya halklarının, yeni bir başlangıca yönelik hazırlığını yansıtıyor dedi.

Lampert ayrıca, “İnsanlar böylesi tecrit dönemlerinde, özellikle krizle mücadelede ön saflarda olanlara giderek daha fazla değer veriyorlar. Bu model muhtemelen evrensel ve salgından etkilenen ülkelerin çoğu için geçerli” dedi.

ETİK VE İYİ NİYET

Ankete, sokağa çıkma yasağının başladığı 5 Şubat'tan önce cevap verenlerin %67'si, "etik ve iyi niyet kurallarının kendileri için çok önemli olduğuna” şiddetle katılıyordu. Yasağın ardından bu sayı %79'a çıktı.

"İnsanlara çok fazla özgürlük bahşederseniz, bunun sonucunda durumu suistimal etmeye başlarlar" maddesine şiddetle katılanların oranı %48'ken, yasak sonrası bu oran %59'u buldu.

GÜVEN ARTTI

Anketin sonucuna göre en büyük değişiklik, toplumsal güven duygusunda gözlemlendi.

Buna göre, 5 Şubat'taki sokağa çıkma yasağından önce ve sonra;

- Eğitime duyulan güven, %71'den %82'ye

- Devlet memurlarına duyulan güven %42'den %54'e

- Çinli şirketlere duyulan güven ise %55'den % 70'e yükseldi

Bu şirketlerin sahipleri arasında, küresel e-ticaret ağı Alibaba grubun kurucusu Jack Ma'nın adı öne çıkıyor.