Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'deki en yüksek ölüm yaşandı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 yurttaş yaşamını yitirirken, 4 bin 117 vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bilgilere göre Türkiye'de bugün 87 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vaka sayısının son 24 saatte 4 bin 117 kişi daha artarak 38 bin 226'ya yükseldiği Türkiye'de toplamda 812 yurttaş da yaşamını yitirmiş oldu.
Bakan Koca'nın sosyal medyada paylaştığı mesajda," Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadeleri yer aldı.
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