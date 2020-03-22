Koronavirüs salgını var önlem yok! Yurttaş durumun ciddiyetinin farkına varmamakta direniyor

22 Mart 2020 Pazar, 17:58

Koronavirüs sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Özellikle Sarıyer ve Bebek Sahili'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı. 'Evde kal' uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.









En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen okey oynamayı sürdürdü. Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu.



Korona salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını Pendik'te zabıta ekipleri karşıladı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarda dolaşmaya çıkan yaşlı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı ve kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca pazarcıları da denetleyen zabıta ekipleri, meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çok sayıda yurttaşın salgını önemsemeyerek alışveriş için pazara çıktığı dikkat çekti.



Antalya'da da polis ve zabıta ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindekileri uyarmak için semt pazarlarına da gitti. Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Lara bölgesindeki kapalı pazarda pazarcı esnafını da denetledi. Pazarda alışveriş yapanlardan sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara 'seç- al' uygulamasının yasakladığı hatırlatılırken, yaşlılar ise kimlik kontrolünden geçirildi. 65 yaş ve üzerindekiler, zabıta ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi. Uyarıyı dinlemeyerek, zorluk çıkaranlar olursa polisin devreye gireceği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Maltepe sahilinde kimileri yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu. (Üstte)



Sahil şeridi

Durum İzmir'de de farksız değildi. Salgın sorunu git gide büyümesine rağmen İzmirli yurttaşlan kendilerini sokaklara attı. (Altta)