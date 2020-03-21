Koronavirüs servisine alınmayınca, güvenlik görevlisini bıçakladı!

21 Mart 2020 Cumartesi, 21:08

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs servisinde, hasta yakınları yasak olmasına karşın servise girmek istedi. Güvenlik görevlisi geçişe izin vermeyince hasta yakınları tarafından bıçaklandı.

Hasta yakınları tarafından döner bıçağıyla bıçaklanan hastane güvenliğine ilk müdahale yine aynı hastanede yapıldı. Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



