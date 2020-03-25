Koronavirüs sonrası ekonomi seneryosu

25 Mart 2020 Çarşamba, 16:48

Dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karantina kararları, Çin’in kapılarını kapatması, küresel taşımacılığın durması ve sosyal mesafe, ekonomiyi de dönüştürüyor. Uzmanlar bu salgınla birlikte Türkiye ve dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını öngörüyor.

Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketinde CEO olan Bülent PEKER, koronavirüs sonrası senaryoda üretim, istihdam, ithalat ve perakendede yaşanması muhtemel gelişmelerini değerlendirdi.

Peker, Çin'in geçtiğimiz 20 yılda dünyada hemen her şeyin lider tedarikçisi olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

"Koronavirüs sonrası birçok üretici karantina nedeniyle kapandı. Dünyanın büyüme motoru iki aylık bir uykuya daldı. Bu durum birçok kuruma Çin pazarının ne kadar öngörülemez olabileceğini gösterdi. Koronavirüs sonrası üretimle ilgili birçok alanda Çin pazarı liderliğini korusa bile bazı yerel rakiplerine karşı güç kaybedeceğine kesin gözle bakılıyor.

Modern şirketlerin övündüğü en önemli eğilim ‘tam zamanında’ ürün politikasıydı. Yani ihtiyaçları karşılamak için mümkün olan en düşük stoğu muhafaza etmekti. Ancak karantina gibi tedarik zincirindeki olası sorunlar bu sistemi çökertiyor. Artık kurumlar, belirsizliklere karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve daha fazla stok tutma eğiliminde olacaklar.

Uluslararası nakliye ve seyahat kısıtlamaları insanlar gibi ürünlerin de bir noktadan diğerine ulaşmasını engelliyor. Bu durum bağlantılı küresel bir ekonomide büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Koronavirüs sonrasında ürünlerin satılacağı ülke içinde üretilmesine dikkat edilmesi bekleniyor."

TOPLANTILAR DİJİTALLEŞECEK

Dünyada hemen hemen her yerde büyük toplantıların yılın ikinci yarısına kadar erteleneceğini söyleyen Peker şu şekilde konuştu:

“Şirketlerin satış ziyaretleri, küçük toplantılar, seminerler ve sunumlar dijital iletişim kanallarına kaymaya devam edecek. Koronavirüs salgını bitse bile uzaktan çalışma ve dijital platformlarda gerçekleşen toplantılar artık hayatın daha büyük bir parçası haline gelecek.

Evden çalışma sisteminin verimliliği üzerindeki tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu dönem evden çalışmanın gerçekten mümkün olup olmadığını ya da verimliliğini tüm şirketlere göstermek üzere. Salgın sonrası dönemde birçok şirket ofis alanlarına yapılan yatırımların ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamaya devam edecek. Özellikle evden/uzaktan çalışma konusunda yepyeni bir dönemin başlangıcında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Koronavirüs pandemisinin son 100 yılın en önemli olayları arasında yerini aldığını vurgulayan Peker, "Bundan sonraki süreçte başta devletler olmak üzere, birçok kamu ve özel kurumun benzer olaylara karşı acil eylem ve alternatif kaynak yönetim planının olması gerekecek” dedi.