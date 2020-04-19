Koronavirüs sonrası harcamalar düştü

19 Nisan 2020 Pazar, 19:32

TEPAV'ın hazırladığı Koronavirüsün Tüketici Harcamalarına Etkisi raporuna göre; 13 Mart haftasına kıyasla 10 Nisan haftasında harcamalar yüzde 37 oranında azaldı. Kredi kartıyla yapılan harcamalarda yüzde 4’lük düşüş gerçekleşti. İnternet üzerinden yapılan harcamalar yüzde 15.4'e indi. Harcama kalemlerine bakıldığında yemek harcaması yüzde 81.2, konaklama harcaması yüzde 82.4, havayolu harcaması yüzde 91.6, giyim ve aksesuar harcaması yüzde 74.8, seyahat ve taşımacılık harcaması yüzde 74.3, sağlık ve kozmetik harcaması yüzde 56.4, benzin ve yakıt harcaması yüzde 43. 1, market alışverişi yüzde 5.6, çeşitli gıda harcaması yüzde 13.4 oranında düştü.

10 Nisan hastasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 13,5 milyar lira tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 635 milyon lira düştü. İşlem adedi ise yüzde 3 artarak 83 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart – 12 Nisan 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart – 10 Nisan 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 4, işlem adedi ise yüzde 10 azaldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR DÜŞTÜ

13 Mart haftasında internet üzerinden 4 milyar 241 milyon lira harcama yapılırken, 10 Nisan haftasında yüzde 15.4 düşüş gerçekleşti ve harcama miktarı 3 milyar 384 milyona indi.

SEKTÖRLERE GÖRE HARCAMA KALEMLERİ

13 Mart ve 10 Nisan haftasına ilişkin harcamalar karşılaştırmalı olarak şöyle:

- 1 milyar 212 milyon lira olan elektronik eşya ve bilgisayar alışverişi yüzde 5.2 oranında azalarak 1 milyar 149 milyon lira,

- 4 milyar 413 milyon olan market alışverişi yüzde 5.6 oranında düşerek 1 milyar 256 milyon lira,

- 371 milyon lira olan telekomünikasyon harcaması yüzde 14.4 oranında azalışla 318 milyon lira,

- 1 milyar 450 milyon lira olan çeşitli gıda harcaması yüzde 13.4 düşerek 1 milyar 256 milyon lira,

- 1 milyar 376 milyon lira olan hizmet sektörü harcaması yüzde 30.7 oranında azalarak 954 milyon lira,

- 92 milyon lira olan kulüp, dernek ve sosyal hizmet harcaması yüzde 35.3 oranında düşerek 60 milyon lira;

YAKIT HARCAMALARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

- 1 milyar 268 milyon lira olan benzin ve yakıt harcaması yüzde 43. 1 oranında azalarak 721 milyon lira,

- 660 milyon lira olan mobilya ve dekorasyon harcaması yüzde 47.9 oranında düşerek 344 milyon lira,

- 51 milyon lira olan araba kiralama harcaması yüzde 49.6 oranında azalarak 26 milyon lira,

- 578 milyon lira olan eğitim ve kırtasiye harcaması yüzde 50.3 oranında düşerek 287 milyon lira,

SAĞLIK VE KOZMETİK HARCAMALARI 415 MİLYON LİRAYA İNDİ

- 953 milyon lira olan sağlık ve kozmetik harcaması yüzde 56.4 oranında azalarak 415 milyon lira,

- 456 milyon lira olan seyahat ve taşımacılık harcaması yüzde 74.3 oranında düşerek 117 milyon lira,

- 1 milyar 628 milyon lira olan giyim ve aksesuar harcaması yüzde 74.8 oranında azalarak 410 milyon lira,

- 301 milyon olan kuyumculuk harcaması yüzde 75.8 oranında düşerek 73 milyon lira,

YEMEK SEKTÖRÜ KORONAVİRÜSTEN KÖTÜ ETKİLENDİ

- 1 milyar 53 milyon lira olan yemek harcaması yüzde 81.2 oranında düşerek 197 milyon lira,

- 213 milyon lira olan konaklama harcaması yüzde 82.4 oranında düşerek 37 milyon lira,

- 440 milyon lira olan havayolu harcaması yüzde 91.6 oranında düşerek 37 milyon lira oldu.