“Koronavirüs süper transferleri bitirdi”

26 Mart 2020 Perşembe, 10:07

Alman futbolunun devi Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, koronavirüs salgını ve dünya futbolunun gündemini değerlendirdi.

Kicker'e konuşan Höeness, "Tüm dünya dayanışmayı göstermeli. Artık, sadece lafta kalmamalı. Burada söz konusu olan insan hayatı. Herkes, mutlaka yetkililerin belirlediği kurallara sıkı sıkıya uymalı. Hayatını buna göre adapte etmeli." ifadelerini kullandı.



"TARİH VEREN ŞARLATANDIR"



Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili tartışmalar hakkında fikri sorulan Höeness, "Maçlar seyircisiz oynansa bile TV'den gelecek parada bir sıkıntı yok. Eğer, böyle olacaksa 2019/20 sezonu devam eder. Eğer, 2020 yılı içerisinde bir daha futbol olmazsa tüm lig bir tehdit altında demektir. Fakat, liglerin başlangıç tarihiyle ilgili kim bir tahmin yürütüyorsa, o kişi şarlatandır." yorumunda bulundu.

Futbol dünyasının hem bir tehlike, hem de yeniden yapılanma aşamasına gireceğini belirten Bayern Münih'in onursal başkanı, "Futbol dünyasının dinamikleri koronavirüs pandemisi sonrası değişecek. Bunu şimdiden öngörmek zor ama 100 milyon avroluk transfer ücretleri belirsiz bir tarihe kadar hayal olmuştur. Transfer ücretleri çok düşecek. Belki, 2-3 yıl boyunca yüksek bonservis ücretleri göremeyeceğiz. Çünkü, tüm ülkeler bu durumdan olumsuz etkilendi. Açıkçası, yeni bir futbol dünyası olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

