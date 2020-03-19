Koronavirüs şüphelisinin şizofreni olduğu ortaya çıktı
Sivas’ta koronavirüs şüphesi ile gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçan kişinin tahlil sonuçları negatif çıkarken, şizofreni hastası olduğu anlaşıldı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçarak polis tarafından yakalanarak yeniden gözetim altına alınan koronavirüs şüphelisinin şizofreni hastası olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çarşamba günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastaya refakat eden isimli şahıs ‘ben korona hastasıyım, Almanya’dan gelen akrabam ile temas kurdum, ateşim var’ demesi üzerine aynı hastanede gözetim altına alınmış, hastadan alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Hasta gözetim altındayken Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kaçmıştır. Emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından kısa süre sonra yakalanan şahıs Sivas Numune Hastanesine getirilmiştir. Sivas Numune Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen hastanın şüpheli vaka olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın kayıtlarında psikiyatrik (Şizofreni) rahatsızlığı olduğu öğrenilmiştir. İlgili uzman tarafından evinde gözlenmesi önerilen hasta 112 ekiplerince alınarak evine bırakılmıştır. Hastadan alınan numuneler negatif çıkmıştır” denildi.
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