Koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu

14 Nisan 2020 Salı, 08:36

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar daha alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, koronavirüse yakalanan tüm yurttaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.

Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak.