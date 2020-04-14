Koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu
Artık kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan koronavirüs tedavileri ücretsiz yapılacak.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar daha alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, koronavirüse yakalanan tüm yurttaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.
Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak.
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