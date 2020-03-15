Koronavirüs tehdidiyle mücadele kapsamında ligler erteleniyor! İptal kararı haftaya açıklanacak

15 Mart 2020 Pazar, 12:04

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kırarken, spor camiaları da bu salgından fazlasıyla etkilendi.

NBA ve Formula 1 gibi maddi getirisi yüksek etkinliklerle birlikte aralarında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'nın bulunduğu 24 lig müsabakaları süresiz askıya aldı. Türkiye ise Brezilya, Rusya ve Çekya ile birlikte liglerini oynatan ülkelerden.

Bu tavır özellikle futbol çevrelerinde tepkiye neden olmuştu.

Bilim Kurulu'nun aldığı 'seyircisiz' oynama kararının 'geçici olduğu ve Süper Lig, TFF 1. Lig, basketbol ligi maçları başta olmak üzere tüm müsabakaların 27. hafta itibarıyla süresiz erteleneceği öğrenildi.

Bilim Kurulu'na yakın çevrelerden www.cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, böylelikle insanlar ( en az 2.5 milyon hane) bu hafta sonu evde tutulacak ve hastalığın yayılma riski azaltılacak. AVM'lerin erken kapatılmasının maçların toplu izlenmemesi konusunda atılmış bir adım olduğu da öğrenildi.

Bir başka iddia ise bilim kurulu, sağlık ve spor bakanlığının maçların şifresiz yayınlanması için Katarlı şirket beIN SPorts ile temasta olduğu ve akşam saatlerinde bir sürprizin yaşanabileceği belirtiliyor.