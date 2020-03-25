Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim’den açıklama var!
Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den mesaj var.
Hastaneden Twitter aracılığı ile kamuoyuna teşekkür eden Terim, “Dualarınızla bu sınavı aşacağız” dedi.
Terim, sosyal medyada paylaştığı mesajda,"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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