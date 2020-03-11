Koronavirüs Türkiye'de! Erdoğan'dan ilk açıklama

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:07

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

KORONAVİRÜS

-Koronavirüslü olan şahıs kontrol altında durumu iyi. Ailesi de izlemeye alınmış durumda. Ülkemize sirayet etmesin diye gereken her türlü önlemi vakitlice aldık ama etrafımızı sardığı için mümkün olmadı.

-İnsanlar sağlık bakanlığının önerdiği tedbirler alınmalıdır. Tokalaşmayı uzaktan selamlaşmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz.



-Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.

ERDOĞAN KORONAVİRÜSE BÖYLE MEYDAN OKUDU - VİDEO







İDLİB

-Ülkemizin ordumuzun komusu ve özel sektörüyle katkılarını gördük. Aksaklıkları gidererek Türkiye'yi bölgesinde ve tüm dünyada etkin bir güç haline getirmeyi teyid ettik.

-Askerlerimizin kahramanlığı karşısında bu işin kolay olmadığı görülmüştür. Ateşkes kararının akabinde İdlib halkı rahat bir nefes almıştır. Kalıcı çözüm bulunubilmiş değildir. Ateşkesi ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya'yı gerekli uyarıları yapıyor, tedbir alınmasını bekliyoruz.

-Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattımızın her karışını, hem terör örgütlerini hem de mezhepçi rejim güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik altına almakta kararlıyız.

-Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır üstlerine gitmekten çekinmeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

-Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. 12 gözlem noktamız var. Bay Kemal bunu da öğren. Arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz.

-Bizi Suriye'nin askerleri korumadı.

-Son Moskova anlaşmasından inanın haber yok. Çünkü bunun akıl hocaları farklı.

-Teröristleri etkisiz hale getiriyoruz.

(Erdoğan gözlem kuleleri ve İdlib'le ilgili videolar izletti)

-Bay Kemal bizim gözlem kulelerini Suriye askerileri koruyormuş. Onlar kendini korumaktan aciz.

-Kendi vatandaşını acımasızca öldüren askeri savunuyor.

-Bizim askerimiz zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir bunu böyle bil Bay Kemal.

-Afrin de İdlib de nasıl dimdik durduysak bundan sonra da dik durmaya devam edeceğiz.

-Türkiye geçici ateşkesi İdlib'teki krize çözüm yolu bulunabilmesi için yaptı.

-Biriket barakalar yapıyoruz. Kış mevsiminde insanları çadırlardan kurtaralım. Kızılay'ın çalışması sürüyor.

-Ülkenin üçte biri bölücü terör örgütünü altındayken gerçekler ortadan kalkmıyor. Önce bölücü terör işgalinden kurtarmalarıdır. O zaman Suriye'nin haklı huzuru bulacaktır.

-Ülkemizin huzur altında olduğu bölgelerde tacize izin vermem.

-Türkiye bütün sorunların üstünden gelir. Asıl sorun içimizdeki birliği sobete edenlerin önüne geçebilmektir. Bu saldırılar çok daha tehlikelidir. Bunun başı CHP'nin başındaki zattır.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

-Şimdiye kadar yurtdışında hiçbir toplantıya katılmamış, heyetler heyeti görüşme nedir haberi yok. Sadece cahil deyil aynı zaman da densiz bir şahısla karşı karşıyayız.

-Sen bir CD kumpasıyla bulunduğun yere getirildin.

-Bizi yurt dışında şikayet edecekmiş. Ne olacak? Terfi mi alacaksın?

-Türkiye PKK'lilerle mücadele eder; onlar 'arkadaş' diye hitap eder. Cenazelerine katılır, Tabuta omuz verir...

-2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden adaylığını açıklaması gerek ya da milli güvenliğimizi ilgilendiren durumlarda milletimize destek vermesi gerek.

GÖÇMENLER

-Göçmenlerin önünü zorla kapamıyoruz. Aylar önce 'adil yük paylaşımına yanaşmazsanız kapıları açarız' demiştim. 9 yıldır yedirdik içirdik her şeyi yaptık... Ve artık kapıları açtım. 150 bin sığınmacı ülkemizden ayrıldı. Uluslararası anlaşmaları bir kenara bırakan Yunanistan sığınmacılara şiddet uygulayarak geri göndermeye çalıştı.

-Nazilerin yaptıklarıyla Yunansitan sınırndaki görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Ve ölümler de yaşandı. Bunlar Batı'nın ücretli lejyonerleri. Utanç duydum. Masumların üstüne ateş açılması, kaynar su dökülmesi barbarlıktır. Biz Yunan zalimizi tarihten biliriz. Aç kapını Batı'nın dolar zengini ülkelerine senin üzerinden gitsinler. Göçmenleri iç çamaşırlarına kadar soyup geri gönderen Yunanistan'a kimse ses çıkarmıyor. Niye? Avrupa Birliği üyesi olduğu için.

-Sağlık ekiplerimizi bin kişini yardımına koştu ve malesef 4 kişinin de yaşamını yitirdiğini tesbit etti.

-Katışıksız bir faşist olduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir.

-Ülkemizdeki sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım da bulunacaklar. Biz üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık.

-Avrupa Birliği üye ülkelerin iç çekişmlerini bahane ederek üstüne düşeni yapmıyor. Kayda değer hiçbir adım atılmadı.

-Son iki haftadır telefonda, yüz yüne AB yetkilileriyle konuştuk. ülkemizdeki güvenlik tehditlerini anlattım.

-AB'nin anlık krizler dışında sorunların üstünde durduklarını görmedik. Avrupa'dan bir destek görmedik. Bu iki yüzlü tutum Avrupa'nın kendi sonunu hazırladığının göstergesidir. Yardım gelse de Türkiye'nin serbest dolaşıma dair tüm beklentileri karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut duruma devam edeceğiz. Kİmseye el açmıyoruz. Varsın gerisini Avrupalılar düşünsün.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ AKP'YE GEÇTİ

'Ülkücüler dışlanıyor' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AKP'ye katıldı.

Çokal'a AKP rozetini AKP Genel Başkanı Erdoğan grup toplantısında taktı.

"ÜLKÜCÜLER DIŞLANIYOR" DEMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal yazılı açıklama yapmıştı. Çokal, Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişiklikleri yapıldığını öne sürerek, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti'den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim. Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.