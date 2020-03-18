Koronavirüsten ilk ölüm İstanbul’da mı?

18 Mart 2020 Çarşamba, 17:22

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir eczanenin sahibi İhsan G., önceki gün zatürre tanısıyla 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan bu kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. G’nin ailesi, ölüm nedeninin koranavirüs olmadığını, zatürreden öldüğünü söyleyerek iddiaları yalanladı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilen G'nin cenaze töreni ise basına kapalı bir şekilde yapılırken, cenazeye katılanların maske ve eldiven taktığı gözlemlendi.

Cumhuriyet'e konuşan İhsan G.’nin yeğeni “İhsan G., koronavirüsten ölmedi. 8 gündür tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiğini öğrendik. Bakanın açıklamasından sonra her yerde 'İhsan G., koronavirüsten öldü' diye haberler çıktı. Bunlar tamamen yalandır. Şayet koronavirüsten ölmüş olsaydı defin işlemleri normal bir şekilde yapılmazdı. Bakanın açıklamasından sonra İhsan G. hakkında koronavirüs nedeniyle öldü diye çıkan haberler tamamen tesadüftür ” diye konuştu.

Burada konuşan aile yakını da “Bizler aile yakını olduğumuz için buradayız, yoksa gelmeyiz. Hepimiz maske takıyoruz. İhsan zatürreden öldü. Bunun dışında başka bilgi bilmiyoruz” dedi.

Öte yandan İhsan G.nin eşi, bakıcısı ve eczane dükkanında çalışan kalfasının da hastanede karantinada tutuldukları iddia edildi.