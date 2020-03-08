Koronavirüsten korunmak için içtiler! 7 ölü

İran’ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2020 Pazar, 15:04

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.


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