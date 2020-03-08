Koronavirüsten korunmak için içtiler! 7 ölü

08 Mart 2020 Pazar, 15:04

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.