Koronavirüsten korunmak için ne yapıyoruz?
Resmen açıklandı, koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Virüsün ülkemize ulaşması yurttaşlarda tedirginliğe yol açtı.
Birçok yurttaş koronavirüsten korunmak için eczanelere akın etti. Stokları biten eczane ve marketler ise satışların çok yoğun olduğunu ifade etti. Toplu taşıma araçları virüslerin en çok yayıldığı alanlar olmasıyla birlikte birçok hijyen önlemi alınıyor. Otobüsler sefere başlamadan önce görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Ayrıca yoğunluğun çok olduğu duraklarda dezenfektan kutuları kullanılıyor. Peki yurttaş, koronavirüse karşı hangi önlemleri alıyor? Cumhuriyet Tv, sokağın nabzını tuttu.
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