Koronavirüsü yenen İranlı milletvekilinden tavsiyeler

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:21

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, koronavirüs teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde koronavirüsten korkulmaması gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

-Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin

-Ellerinizi sıklıkla yıkayın

-Ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da koronavirüs teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.