Koronavirüsün yayıldığı günlerde Meclis personelinin ‘tüm dünyayı dolaştığı’ ortaya çıktı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması için verdiği önergede, “TBMM’de ve bağlı birimlerde çalışan üst düzey yönetici ve personelden Aralık 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında yurtdışına çıkan kişiler mevcut mudur? Mevcut ise hangi ülkelere gidilmiştir” sorularını yöneltti.

‘YASAL İZİNLE GİDİLDİ’

Tanrıkulu’nun önergesine Başkan Şentop adına TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. TBMM bünyesinde Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve önerileri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Bilgiç, “Kurumumuzda görev yapan tüm personelin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışları, başkanlık makamı tarafından 13 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan genelge ile TBMM Genel Sekreteri’nin yazılı izniyle yapılmaktadır” dedi. Bilgiç, şu bilgileri paylaştı:

“2019 yılının aralık ayından itibaren kurumumuzdan çeşitli personel, ABD, Fransa, Gürcistan, Finlandiya, Cibuti, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Rusya, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, İran, Burkina Faso, Belçika, İspanya, İsviçre, Malezya, Almanya, Hollanda, İrlanda, Kanada, İsveç, Fas, Katar ve Pakistan’a görevli olarak gitmiştir. Ayrıca yıllık izinli olarak kurumumuz personelinin Aralık 2019-12 Mart 2020 tarihleri arasında KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Meksika, Ukrayna, Rusya, Balkan ve Orta Avrupa ülkelerine gittiklerini beyan ettikleri tespit edilmiştir. TBMM’de sağlık, temizlik, güvenlik ve ikram hizmetinde görev yapan personele ücretsiz eldiven ve maske dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca TBMM yerleşkesi ve ek hizmet binalarında bulunan koridorlara el dezenfektanları takılmıştır. Salgınla mücadele için TBMM bütçesinde yeterli ödenek bulunmaktadır.”