Koronaya bağlı en genç ölüm kayda geçti

16 Nisan 2020 Perşembe, 12:00

Filipinler’in Batangas bölgesinde, koronavirüs sebebiyle 29 günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirene en genç hasta olan bebeğin nefes almada zorluk yaşadığı ve bu sebeple öldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Maria Rosairo Vergeire televizyon karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, çocuğun koronavirüse bağlı sebeplerle öldüğünü söyledi. Vergeire, “Solunum enfeksiyonunun neden olduğu sonuçlar yüzünden öldü” dedi.