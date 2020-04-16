Koronaya bağlı en genç ölüm kayda geçti

Filipinler'de 29 günlük bir erkek çocuğun koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Kayıtlara en genç koronavirüs ölümü olarak geçen olayda, çocuğun solunum sıkıntısı dolayısıyla septik şok geçirdiği belirtildi.

Sözcü
16 Nisan 2020 Perşembe, 12:00

Filipinler’in Batangas bölgesinde, koronavirüs sebebiyle 29 günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirene en genç hasta olan bebeğin nefes almada zorluk yaşadığı ve bu sebeple öldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Maria Rosairo Vergeire televizyon karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, çocuğun koronavirüse bağlı sebeplerle öldüğünü söyledi. Vergeire, “Solunum enfeksiyonunun neden olduğu sonuçlar yüzünden öldü” dedi.


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