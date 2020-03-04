Koruyucu maske ihracatı izne bağlandı

04 Mart 2020 Çarşamba, 09:35

Ticaret Bakanlığı, küresel virüs salgını nedeniyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğle gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi.

FİYATLARDA ARTIŞ

Koronavirüs salgınının yayılması, maske satışlarıyla birlikte maske fiyatlarındaki artışı da etkiliyor.

Alışveriş sitelerinde ürünlerin fiyatları 19.90 TL'den başlayıp 95 TL'ye kadar çıkıyor. Bazı e-Ticaret sitelerinde 100 adet 'Corona Solunum Koruyucu Maske' fiyatının 2.899,00 TL olduğu, 'N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3' başlığıyla yayımlanan ilanda ise 10 adet maskenin 620 TL'ye satıldığı görülüyor.



