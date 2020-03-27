Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 50 Türk hayatını kaybetti

27 Mart 2020 Cuma, 11:42

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. 27 Mart itibarıyla vaka sayısı 532 bini geçti, ölü sayısı ise 24 bin 95 oldu. Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkelerden de kötü haberler geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.