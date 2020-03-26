Kovid-19’a karşı yeni araştırmalara start verildi!

26 Mart 2020 Perşembe, 18:46

Tüm dünya, koronavirüse karşı mücadele ediyor. Hızla yayılımı ve bulaşma sonrası yarattığı hayati risklerle dünyanın gündemine oturan yeni koronavirüsten koruyacak aşı ve hastaların tedavisine yönelik henüz etkin yöntemler bulunmuyor. Bu yönüyle bilim dünyasının odağı, virüse karşı koruyacak ve tedavi edecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi oldu. Dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kurtaracak gerek aşı, gerekse tedavi yöntemlerine yönelik yeni araştırmalar büyük bir hızla yapılıyor. Türk bilim insanları, Kovid-19’a karşı farklı konulardaki yeni araştırmalarını; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TUSEB’e ileterek büyük bir hızla başladı.

Bu alanda yapılacak araştırmalarda; ülkemizdeki tüm sağlık ve bilim kuruluşlarının devam eden işbirliği ve desteğinin çok önemli olduğu belirtilirken ayrıca ülkemizde bu tip araştırmaların yapabilmesi için biyoteknolojik alt yapı, yetişmiş insan gücü ve çok yetkin sağlık çalışanları bulunduğuna dikkat çekiliyor.

6 FARKLI KONUDA ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Araştırma projeleri; koruyucu yöntemlerin başında gelen aşı geliştirmenin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerine yönelik çalışmaları da içeriyor. Araştırmalar kapsamında; hastalık bulaşmadan önce sağlıklı kişilerde virüse karşı bağışıklığı sağlayacak aşı geliştirilme çalışmalarına başlandı.

Tedavi edici yöntemlere yönelik araştırmalar arasında yer alan Virüse Spesifik Gamma Globulin, İnterleukin-6 Blokörü, Virüs Spesifik T Lenfosit, Virüse Spesifik Bağışıklık Hücreleri, ağır akciğer hasarında mezenşimal kök hücreleriyle tedavi konuları yer alıyor. Araştırma sonuçlarının çok kısa sürede ürüne dönüştürülerek, kovid-19 tedavisinde kullanılması hedefleniyor.