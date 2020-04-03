Köy 15 gün boyunca karantinaya alındı!
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.
Video Haberler
- Trafiğe böyle çıktı, cezayı yedi!
- Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz
- Turizm kenti başkanlarıTdan ortak çağrı “Evinizde kalın”
- Koronavirüse rağmen patrondan çalışacaksınız tehditi
- İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?
- Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı