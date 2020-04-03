Köy 15 gün boyunca karantinaya alındı!

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.

AA
03 Nisan 2020 Cuma, 11:34

Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.


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