Kraliçe'nin etrafındaki çember daralıyor
Önce 12 Mart’ta kendisini ziyaret eden oğlu Prens Charles, ardından 11 Mart’ta bir araya geldiği Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüs testleri pozitif sonuç verdi. Kraliçe 17 Mart’ta, güvenlik gerekçesiyle Londra’yı terketti. Buckingham Sarayı suskunluğunu koruyor.
İngiliz medyası, Başbakan Boris Johnson’a ait koronavüris testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. 55 yaşındaki Johnson, Avam Kamarasındaki programından bir gün sonra hafif semptomlarla hastaneye kaldırıldı.
Resmi kayıtlar, Kraliçe II. Elizabeth ve Johnson'ın en son 11 Mart'ta düzenlenen haftalık bir toplantıda bir araya geldiklerine işaret ediyor. O tarihten bu yana toplantılar telefon üzerinden gerçekleştiriliyor.
Buckingham Sarayı, önümüzdeki ay 94 yaşına girecek olan Kraliçe'ye test yapılıp yapılmadığına ilişkin soruları yanıtsız bırakıyor.
HANEDAN SALGINDAN ETKİLENDİ
Son olarak, annesini en son 12 Mart'ta ziyaret eden Prens Charles'ın test sonuçları pozitif çıktı.
Geçen hafta, 62 yaşındaki Monako Prensi II. Albert ve Galler Prensinin testleri de pozitif sonuç vermişti.
Testleri pozitif sonuç veren Charles ve Albert’in, 10 Mart'ta, Londra'daki bir yardım etkinliğinde bir araya geldikleri bildirildi.
“ENDİŞE VE BELİRSİZLİK”
17 Mart'ta Koronavirüs salgınından dolayı başkent Londra'yı terkeden Kraliçe Elizabeth, 19 Mart'ta salgına ilişkin ilk açıklamasını yayınladı. Açıklamasında, dünyanın "büyük bir endişe ve belirsizlik dönemine" girdiğini söyleyen Kraliçe ulusal birliği hedefleyen mesajlar verdi.
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