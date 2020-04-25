Kredi ertelemesi nasıl yapılır?

25 Nisan 2020 Cumartesi, 04:48

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garant BBVA kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşların merak ettiği konuların başında borçların ertelenip ertelenmediğiydi.

Özellikle konut, taşıt, ihtiyaç kredi taksit ödemeleri olanlar bu süreçte resmi yerlerden gelecek açıklamaları bekliyorlardı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalardan sonra kredi ve kredi kartı erteleme kampanyasını duyurdular.

Sonra özel bankalar da kampanya başlattı. Taşıt, konut, ihtiyaç kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garant BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi hangi banka hangi borçları erteledi? Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi?

İHTİYAÇ, KONUT, TAŞIT KREDİLERİ NASIL ERTELENİR?

Bankalardan gelen kampanya haberlerinden sonra kredi erteleme talepleri arttı. Peki, taşıt, konut, ihtiyaç kredileri nasıl ertelenir?

ZİRAAT KATILIM’DA KREDİ ERTELEMESİ YAPACAĞINI AÇIKLADI BUNA GÖRE;

- Kurumsal, ticari ve bireysel müşterilerin kredi erteleme talep etmeleri durumunda 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ertelenmesi sağlanacak

- Ekonomik olarak nakit akışı olumsuz yönde etkilenen ya da etkileneceği öngörülen ve buna bağlı olarak ödeme sorunu yaşayabilecek bütün müşterilerimizin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ek süre tanınarak, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Çalışanlarının maaşlarını, Ziraat Katılım üzerinden ödeyen firmaların 29 Şubat 2020 tarihli istihdamlarını korumaları kaydı ile ihtiyaç duymaları durumunda 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit imkânı verilmesi sağlanacaktır.

- Ziraat Katılım finansman limiti olan müşterilerinin içinde bulunduğu koşullar sebebiyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ek limit nakit ihtiyaçlarının acilen karşılanması sağlanacak.

ZİRAAT BANKASI BORÇ ERTELEME DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Ziraat Bankası Borç Erteleme Dilekçesi

Ziraat Bankası’nın _______Şube Müdürlüğüne

Bankadan __/__/____ tarihinde ____ vade süresi ile çektiğim çiftçi kredinizin _____ kısmını ödedim. Finansal durumumun kredi borçlarını ödemek için şu an elverişli değildir. Borcumu durumum elverdiğinde ödemeye başlayacağım. Bu sebepten ötürü, ödeyemediğim taksitlerimin bir süre ertelenmesi talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

HALK BANKASI ALACAKLARINI HANGİ ŞARTLARDA ERTELEDİ?

Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası’ da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;

- Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

- Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.

- Zorlu geçen bu süreçte ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, özellikle turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacaktır.

- Firmalar kendi bünyelerinde çalışanlarının maaşlarını Halkbank üzerinden ödüyorsa, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, yani personel çıkarımına gitmemeleri halinde gelecek 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilebilecek.

- Kredi kullanan müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi için, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit sağlanacak.

- İş yerlerine ait giderleri Halkbank kurumsal kredi kartı ya da Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile karşılayan işletmelerin kurumsal kart limitleri artırılarak destek sağlanacak.

VAKIFBANK ALACAKLARINI HANGİ ŞARTLARDA ERTELEDİ?

- Banka müşterisi olan firmaların, 31 Mart 2020 ay sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacaktır.

- Personel maaşlarını Vakıfbank üzerinden gerçekleştiren ve istihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacı ile işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullanabileceklerini belirtti.

- İşletmelerin mevcut kredileri, yine işletmelerin nakit akışlarına uygun ve sektörel durumları göz önünde bulundurularak ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacaktır.

- Özellikle turizm ve şehir içi toplu taşıma sektörü başta olmak üzere en çok etkilenen sektörlere ait krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacaktır.

- Vakıfbank kurumsal müşterilerinin vergi ve SGK gibi kamusal ödemelerini kolaylaştırmak için nakit limiti artırılarak, arttırılan bu limitlerden yapılacak ödemelere de 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar taksit imkânı verilecektir.

- İşletmelere ait olan Business Kartlarda limit artırımına gidileceği ve maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılacağı belirtildi.

- Vakıfbank’ın VBanko Çek sisteminde limiti ve kullanımı artırılarak, bankacılık garanti imkânının dolaşıma sürülmesi yöntemi ile nakit ihtiyacı azaltılarak minimuma düşürülecek ve maliyetsiz finansman imkânı sağlanacağı bilgisi verildi.

- Zorlu olan bu süreçte bireysel kredi ihtiyacı olan kişilerin kredi talepleri Vakıfbank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacak ve vatandaşlar kesinlikle salgın riskine maruz bırakılmayacak.

- VakıfBankası’nın bireysel kredi müşterilerinin taksit ve kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ertelenebileceği bildirildi.

Vakıf Katılım’da bu sürece dâhil olduğunu belirterek kredi erteleye yönelik tedbir paketini açıkladı. Buna göre;

- Bankadan bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri dâhilinde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan taksit ödemelerinde esnekliğin sağlanması.

- Özellikle işletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılmanın olacağı belirtildi.

- Başta turizm ve şehir içi toplu taşıma olmak üzere bu süreçten en çok etkilenen sektörlere yönelik fon kullananların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

- Vakıfbankasından personeline ait olan maaş ödemesi için hizmet alan bütün işletmelerin, istihdam koruma amaçlı olarak fon taleplerini karşılamak amacı ile 3 aylık maaş gideri kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılma imkânı sağlanacak.

- Vakıfbank olarak işletmelerin vergi ve SGK gibi kamusal ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz olmakla beraber 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi sağlanacak.