‘Kriz’ yağmuru başladı

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2020” raporuna göre, TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 0.85, 2019 Aralık ayına göre yüzde 3.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.66 arttı. Mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 11.86 idi.

PATLICAN SEVİNDİRDİ

Açıklamaya göre, Nisan 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş olurken 61 maddenin fiyatı değişmedi. 270 maddenin fiyatı ise arttı. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, marttan sonra nisanda da enflasyonu aşağı çeken en önemli etkenlerden biri oldu. Zaten ana harcama grupları açısından aylık TÜFE’ye bakıldığında, içinde akaryakıt fiyatlarının da olduğu ulaştırma grubunda yüzde 1.83 düşüş görüldü. Buna karşın, aylık olarak fiyatlar gıdada yüzde 2.53, giyimde yüzde 4.08 arttı.

Mal ve hizmet bazında, nisanda aylık en yüksek fiyat artışları yüzde 46.8 ile sarımsak, yüzde 37.5 ile kuru soğan ve yüzde 31 ile patateste görüldü. En çok düşüş ise yüzde 43.57 ile patlıcan, yüzde 36.99 ile salatalık ve yüzde 34.23 ile kabakta.

ÜRETİCİLER ZORDA

Öte yandan özel kapsamlı (çekirdek enflasyon) TÜFE göstergelerinden “B” nisanda yıllık olarak yüzde 11.65’ten yüzde 11.27’ye, “C” yüzde 10.49’dan yüzde 9.93’e geriledi. Aylık bazda ise artışlar mart ayını geçti ve sırasıyla yüzde 1.11 ve yüzde 1.04 oldu.

Ayrıca TÜİK’in “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2020” raporuna göre, Y-ÜFE 2020 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10.87 arttı.