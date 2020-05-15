Krizden çıkış manifestosu
3 bini aşkın bilim insanının imzaladığı Covid-19 krizinden çıkış manifestosu dünyayla eş zamanlı olarak gazeteniz Cumhuriyet'te ve onun internetteki yüzü cumhuriyet.com.tr'de.
3 bini aşkın bilim insanının imzaladığı Covid-19 krizinden çıkış manifestosu dünyayla eş zamanlı olarak gazeteniz Cumhuriyet'te ve onun internetteki yüzü cumhuriyet.com.tr'de.
Dünyada 650 üniversiteden 3 binden fazla araştırmacı koronavirüs salgınının ardından demokratik toplum ve sürdürebilir bir ekonomi için ekonomik sistemin kurallarının yeniden yazılma çağrısı yapan bir bildiriye imza attı.
Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital'in yazarı Thomas Piketty, Dani Rodrik gibi isimlerin imzacıları aralarında bulunduğu manifestoyu Boston Globe, The Guardian, The Wire, De Morgen, Le Soir, Politiken, Le Monde, Die Zeit, Il Manifesto gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarıyla birlikte eş zamanlı olarak Türkiye’de sadece Cumhuriyet yer veriyor. Gazeteniz Cumhuriyet'te yarın ve cumhuriyet.com.tr'de bu gece yayında...
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