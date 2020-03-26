Krizden doğan lezzet: Koronaburger

26 Mart 2020 Perşembe, 16:27

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir restoranda aşçılık yapan Hoang Tung, koronavirüsün mikroskopik görüntülerinden yola çıkarak koronaburger adında bir tür hamburger üretti.

Salgının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu günlerde Vietnam'dan gelen bu haber okuyanları gülümsetti.

TALEP VAR

Reuters'a konuşan Tung, virüsün mikroskobik görüntüsüne benzeyen burgere fazlaca talep olduğunu belirterek, "Bu düşünce tarzı salgın sırasında insanlara neşe yayıyor" dedi.

Vietnam'da salgın nedeniyle kapanmaya zorlanan iş yerlerinin sayısında artış olmasına rağmen dükkan günde yaklaşık 50 koronaburger satıyor.

RAPOR EDİLEN ÖLÜM YOK

Şubat ayı ortalarında, Vietnam'da tespit edilen 16 koronavirüs vakası tamamen iyileşmişti, ancak yurtdışından gelen ziyaretçi akınıyla beraber vakalarda artış yaşandı.

Sağlık bakanlığına göre, Vietnam'da şu an 148 kayıtlı virüs vakası var, ancak rapor edilen ölüm yok.