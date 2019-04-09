Şeflerin şefi Süheyla Altmışdört sahnedeydi

Sergi açılışı, barkovizyon gösteriminin ardından Mehmet Güntekin, İncilâ Bertuğ, Ender Ergün, Prof. Dr. Aksel Şengönül ve Abdi Coşkun’un katıldığı panelde Süheyla Altmışdört isminin sanatta ne ifade ettiği saygı, sevgi ve şükran duygularıyla dile getirildi.

Adnan Çoban, Ahmet Özhan, Özlem Abacı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Gül Yazıcı ve Münip Utandı’nın da solist olarak katıldığı uzun gecenin sonunda sahneye davet edilen hocaların hocası geceyi düzenleyen öğrencileri İpek Boran’a, Mehmet Gültekin’e, halefi İstanbul Üniversitesi Korosu şefi Elif Ahıs’a ve geceye katılan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Ardından şeflerin şefi Süheyla Altmışdört salonu dolduran pek çok öğrencisinin de katıldığı dev koroyu her zamanki ustalığı, şevk ve heyecanıyla yönetti.