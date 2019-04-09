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Şeflerin şefi Süheyla Altmışdört sahnedeydi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü’nde ders vermeye başladığı 1963 yılından beri yüzlerce öğrenci yetiştiren, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de dersler veren Süheyla Altmışdört’e 6 Nisan Cumartesi akşamı saygı gecesi düzenlendi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 11:17

Sergi açılışı, barkovizyon gösteriminin ardından Mehmet Güntekin, İncilâ Bertuğ, Ender Ergün, Prof. Dr. Aksel Şengönül ve Abdi Coşkun’un katıldığı panelde Süheyla Altmışdört isminin sanatta ne ifade ettiği saygı, sevgi ve şükran duygularıyla dile getirildi.

Adnan Çoban, Ahmet Özhan, Özlem Abacı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Gül Yazıcı ve Münip Utandı’nın da solist olarak katıldığı uzun gecenin sonunda sahneye davet edilen hocaların hocası geceyi düzenleyen öğrencileri İpek Boran’a, Mehmet Gültekin’e, halefi İstanbul Üniversitesi Korosu şefi Elif Ahıs’a ve geceye katılan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Ardından şeflerin şefi Süheyla Altmışdört salonu dolduran pek çok öğrencisinin de katıldığı dev koroyu her zamanki ustalığı, şevk ve heyecanıyla yönetti.

Cumhuriyet İMECESİ

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Müjdat Gezen