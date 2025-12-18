Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor: Yeni isim açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanunu hazırlanacağını açıkladı.

Söz konusu kanunla birlikte EGM'nin adının da değişeceği belirtildi.

YERLİKAYA YENİ İSMİ AÇIKLADI

Yeni kanunla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" dedi.